GATA! Am gasit cel mai frumos Parc "de la tara", din Prahova! Cu 10 clase peste Ploiesti! Si curatenie ca la... Palat! (Palatul... Cantacuzino!)Da. Am regasit cu bucurie, cu incantare, cu zambetul unui apus detoamna superb, parcul din centrul comunei Filipestii de Targ, in umbra dulce-amaruie a ruinelor Palatului Cantacuzino.Un parc care in ultimii doi ani a crescut in frumusete, inspiratie si curatenie, repet, IMPECABILA. Iarba tunsa proaspat (sa ia toti exemplu pentru gazonul de pe ... citeste toata stirea