EXCLUSIV: Iasii, "plici" o palma peste obrazul invatamantului ploiestean

Incepand cu acest an elevii din Municipiul Iasi au la dispozitie un suport didactic pentru studiul istoriei orasului de pe cele sapte coline, in cadrul unui optional la orele de dirigentie sau activitatile din cadrul proiectului Scoala Altfel."Iasi - o istorie a orasului. Ghid practic pentru elevi" este un proiect realizat la initiativa prof. dr. Elvira Rotundu, in calitate de consilier local, si finantat de Primaria Municipiului Iasi, pentru a fi distribuit gratuit in institutiile de ... citeste toata stirea