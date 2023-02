EXCLUSIV: Managerul Muzeului National Peles a batut palma cu omologul sau de la CEL MAI VECHI MUZEU din Romania, pentru o pleiada de evenimente! In PRAHOVA- niciun cuvant despre treaba asta!

Astazi dl. Alexandru Constantin Chituta, manager interimar la Muzeul National Brukenthal a avut o intalnire cu dl. Narcis Dorin Ion, managerul Muzeului National Peles.Au fost discutate diferite teme si acorduri de colaborare ce vor fi realizate in viitor.Nu... intereseaza? Intrebam pentru ca vedem cu cat entuziasm, cu ce bucurie anunta acest parteneriat conducerea legendarului Muzeu National Brukenthal, aflat acum la venerabila varsta de... 206 ani, in vreme ce in Prahova NIMENI NU SPUNE ... citeste toata stirea