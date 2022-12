Compania OMV Petrom are un nou sediu in municipiul Ploiesti, acesta fiind situat pe raza comunei Blejoi, pe strada Buda. Anterior sediul companiei era situat pe strada Mihai Eminescu, numarul 7.OMV Petrom opereaza rafinaria Petrobrazi de langa Ploiesti si desfasoara operatiuni de comercializare si aprovizionare in regiune (Romania, Bulgaria, Serbia si Moldova). ... citeste toata stirea