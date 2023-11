Compania PECEF TEHNICA, fondata la Ploiesti, in urma cu aproape trei decenii, a obtinut locul 1 in Topul National al Firmelor, editia 2023, eveniment organizat de catre Camera de Comert si Industrie a Romaniei.Firma Pecef Tehnica s-a infiintat in anul 1996, de catre sotii Doina si Florin Purghel, ca un centru mic de service, in prezent avand doua centre proprii de ... citeste toata stirea