Roberta Maria Virghileanu, o tanara din Filipestii de Targ, care face naveta zilnic la Ploiesti, fiind eleva la Colegiul National Mihai Viteazul, profilul matematica-informatica, a reprezentat Romania la Lions Europa Forum, care a avut loc la Klangefurt, in Austria, in perioada 26-28 octombrie 2023. Roberta a castigat, in prealabil, Premiul Tanarul Ambasador Lions al Sec. XXI, la faza nationala.Lions Europa Forum s-a constituit ca "Punct de intalnire al natiunilor" si a dorit sa arate ... citeste toata stirea