Denumirea lunii Mai vine de la latinescul "maius", denumirea data de Romulus senatorilor romani. In popor, lunii a cincea a anului i se mai zice Florar, Frunzar sau Pratar, ultima denumire fiind derivata din latinescul "pralum", care inseamna pajiste.Romanii considerau ca aceasta este luna in care Raiul coboara pe pamant.Relicte ale unor ritualuri magice de fertilitate si belsug situeaza Sarbatoarea Armindenului ( celebrate, in genere, pe 1 Mai) sub semnul unei stravechi divinitati a ... citeste toata stirea