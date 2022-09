Expozitia foto-documentara "190 de ani de la prima aparitie a Monitorului Oficial", la Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova

Incepand cu 7 septembrie 2022, ora 14.00, la sediul Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie Prahova din Ploiesti, str. Toma Caragiu, nr. 10, va puteti intalni cu trecutul documentar al tarii, asa cum s-a reflectat 190 de ani in pagini de Monitor Oficial, caz singular in presa romaneasca: aparitie neintrerupta. El este completat armonios cu trecutul institutiei, care, in afara de publicarea foii oficiale, insemna si aparitia partii neoficiale, ... citeste toata stirea