Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova si Ambasada Indiei in Romania va gazdui vernisajul expozitiei temporare India Infloritoare - Adapostul Artei Mestesugaresti, care va avea loc marti, 30 mai 2023, ora 12.00, la sediul muzeului din Ploiesti, strada Toma Caragiu, nr. 10, in prezenta Excelentei Sale, Ambasadorul Indiei in Romania, domnul Rahul Shrivastava.Expozitia prezinta obiecte realizate cu multa maiestrie si rabdare de catre mesteri artizani din diferite state ale Indiei, ... citeste toata stirea