FA RAI DIN CE AI! Si tu poti ajuta sinistratii din tarile devastate de cutremure. Campanie de intrajutorare initiata de Primaria Ploiesti

Primaria Municipiului Ploiesti deschide un punct de colectare ajutoare pentru Turcia.IMPORTANT: Incepand de marti, 14 februarie 2023, pe o perioada de 4 saptamani, se vor strange ajutoare care sa vina in intampinarea nevoilor celor afectati de recentele cutremure din sudul Turciei.Ajutoarele vor fi colectate la Cantina Sociala a municipalitatii, care are sediul in strada Mihai Bravu nr. 231.Programul de functionare a acestui punct de colectare ajutoare umanitare va fi de luni pana vineri ... citeste toata stirea