O fabrica de mobila din comuna prahoveana Maneciu a luat foc in timpul noptii de miercuri spre joi. Focul s-a extins pe o suprafata de 5000 de metri patrati, potrivit ISU Prahova. Incendiul a izbucnit initial in hala de productie a fabricii de mobila din Maneciu Ungureni, pentru ca apoi sa cuprinda si cladirea de birouri.Focul a fost alimentat in special de materialele combustibile aflate in cladire: vopseluri, diluanti, ... citeste toata stirea