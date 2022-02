Factura astronomica la gaze primita de Castelul Peles pentru ianuarie. Efectul: "Marim pretul biletelor"

Muzeul Peles din Sinaia a primit o noua lovitura din partea furnizorului de gaze naturale. Factura aferenta consumului pentru luna ianuarie depaseste suma de 32.000 de euro, iar in aceste conditii sunt luate in calcul masuri radicale care vor fi stabilite in timpul unei sedinte a consiliului de administratie. Pentru a putea face cheltuielilor vor fi majorate preturile biletelor si va fi reintrodus in circuitul turistic etajul al doilea al muzeului.Muzeul Peles a primit, luni 7 ianuarie 2022, ... citeste toata stirea