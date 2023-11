Farmacistii, azi, in strada la Bucuresti. Sunt veniti din toata tara, chiar si din mediul rural, unde sunt probleme si disfunctiuni grave in sistem.Farmacistii vor sa atraga atentia asupra sistemului farmaceutic, "care a fost uitat de guvernanti in ultimii 20 de ani si desconsiderat treptat de comunitati" din cauza inactiunii din partea celor ... citeste toata stirea