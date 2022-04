Femeie din Prahova, prinsa la volan cu alcoolemie de dosar penal, in Noaptea de Inviere

Un barbat in varsta de 57 de ani a fost prins de catre un echipaj al politiei rutiere baut la volan in timp ce conducea masina pe Soseaua Vestului din Ploiesti, una dintre cele mai intens circulate artere din municipiu. Soferul avea o alcoolemie de dosar penal. "Intrucat barbatul emana halena alcoolica, acesta a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 1,14 mg/l alcool pur in aerul expirat", conform unui comunicat de presa al Politiei Prahova.Ulterior barbatul a fost ... citeste toata stirea