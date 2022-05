Festivalul de dans Copilaria inunda batranul bulevard revine la Ploiesti

Centrul Judetean de Cultura Prahova, in parteneriat cu Primaria Municipiului Ploiesti, organizeaza, in data de 1 iunie 2022, la Ploiesti, Festivalului de dans "Copilaria inunda batranul bulevard", eveniment devenit deja traditie in municipiu si ajuns, la cea de-a XXIV-a editie in 2022. Elevii claselor de balet de la Scoala Populara de Arte, profesor Eftemie Marilena si Eftemie Gabriela, vor defila in pas de dans, intr-o colorata si interesanta parada ... citeste toata stirea