Lidia Tudor, fiica cea mare a lui Corneliu Vadim Tudor, fondatorul si liderul Partidului Romania Mare, intra in cursa electorala alaturi de AUR si George Simion.Fiica lui Vadim Tudor intra in cursa electorala. Lidia Tudor a facut anuntul dupa parastasul de opt ani al tatalui ei si a anuntat o alianta cu AUR, partidul condus de George Simion."Tatal meu ar fi vrut sa ii continui crezul politic, asta cu siguranta, si sa-i duc mai departe mostenirea morala pe care ne-a lasat-o tuturor. Am luat ... citeste toata stirea