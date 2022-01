Vineri, 7 ianuarie 2022, in jurul orelor 15:00, politistii locali care desfasurau activitatea de patrulare in zona centrala a municipiului, au depistat doua persoane de sex masculin care intrasera prin efractie si incercau sa sustraga din incinta fostului Cinema "Patria" un fiset (vestiar) din tabla. In imediata apropiere, politistii locali au observat si un carut in ... citeste toata stirea