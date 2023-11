Gelu Voicu, solist al Orchestrei Populare "Flacara Prahovei", a participat la Festivalul-Concurs "Maria Tanase" de la Craiova, care s-a desfasurat in perioada 23-27 octombrie la Teatrul National "Marin Sorescu". Aici, artistul nostrum, Gelu Voicu, laureat al festivalului, a sustinut un recital impresionant impreuna cu Orchestra Ansamblului Profesionist "Maria Tanase" sub bagheta maestrului Nicolae Draghia.Spre incantarea tuturor, Gelu Voicu, un artist in toata puterea cuvantului, a reinviat ... citeste toata stirea