Focar de COVID-19 la Scoala de Politie din Campina. 27 de elevi, in izolare la domiciliu

Un nou focar activ de Covid-19 a fost depistat la Scoala de Agenti de Politie " Vasile Lascar" din Campina. 29 de persoane testate pozitiv, dintre care doi sunt angajati, iar 27 sunt elevi, au ramas in izolare la domiciliu, sub supravegherea medicului. Institutia Prefectului Judetului Prahova informeaza ca astazi, conform datelor centralizate de Directia de Sanatate Publica, situatia epidemiologica privind COVID-19 in judetul Prahova, se prezinta astfel:cazuri nou confirmate - 98teste ... citeste toata stirea