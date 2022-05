Fost pompier, erou in incendiul de la Colectiv, arestat pentru coruptie. A fost prins in flagrant cand primea spaga

Ionut Traian Gurau (29 de ani), fost pompier in cadrul IGSU, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile printr-o decizie a Tribunalului Prahova, sub acuzatia de trafic de influenta in forma continuata. Tanarul a fost prins in flagrant cand primea mita, in timpul unui fagrant organizat in orasul Otopeni, in data de 26 mai 2022, de catre ofiterii Directiei Generale Anticoruptie (DGA).Fostul pompier a ajuns in aceasta situatie ca urmare a denuntului formulat de catre un subofiter din cadrul Scoli ... citeste toata stirea