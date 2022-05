Fost spion roman, falsificator de pasapoarte pentru migranti africani, condamnat la inchisoare. Cum a fost prins

Un fost ofiter de contrainformatii care a lucrat in timpul regimului comunist in cadrul Directiei a IV a Securitatii, Dumitru Serban, a fost condamnat la trei ani si patru luni de inchisoare in dosarul "Fabrica de pasapoarte" de la Targoviste, printr-o sentinta a Curtii de Apel Ploiesti. Fostul spion a fost acuzat ca a facut parte dintr-un grup infractional care se ocupa de falsificarea de acte de identitate pentru migrantii africani.Cum a ajuns sa fasifice pasapoarte un spion ceausist Din ... citeste toata stirea