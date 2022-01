Fostul sef al Politiei Sinaia, Marin Tudorica, achitat definitiv in dosarul de coruptie. Ancheta a durat sase ani

Fostul sef al Politiei Sinaia, Marin Tudorica, a fost achitat definitiv in dosarul de coruptie in care a fost deferit justitiei de procurorii DNA Ploiesti, sub acuzatia de trafic de influenta, efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia si fals in declaratii. Tribunalul Prahova a decis, in data de 1 august 2019, ca fostul comandant al Politiei Sinaia este nevinovat si a dispus achitarea fostului politist, in prezent pensionar. Sentinta data de Tribunalul ... citeste toata stirea