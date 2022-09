FOTOGRAFIE-UNICAT, la "temelia" Palatului Culturii: Prezenta Regelui Carol al II-lea, la inaugurare

Suntem onorati si, deopotriva, bucurosi sa punem in lumina o FOTOGRAFIE-DOCUMENT de la inaugurarea uneuia dintre cele ma reprezentative cladiri ale Ploiestilor... de ieri, de azi, de maine- Palatul de Justitie- azi- Palatul Culturii.Este fotografia-UNICAT in care apare chiar majestatea Sa, RegeleCarol al II-lea. Astfel de momente sunt de neuitat..."Proiectul pentru un PALAT AL JUSTIEsIEI in Ploiesti este elaborat de catre arhitectul francez Ernest Doneaud.Potrivit altor surse, lucrarea ... citeste toata stirea