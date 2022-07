FRIGE TOT! COD GALBEN DE CANICULA in Prahova!

Meteorologii au emis pentru ziua de astazi, 26 iulie, pentru persistenta valului de caldura. Prahova ramane sub cod galben, iar disconfortul termic este deosebit de accentuat.Pe parcursul zilei, canicula se va extinde in cea mai mare parte a tarii, disconfortul termic va fi ridicat si indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati. In general temperaturile maxime se vor situa intre 33 si 37 de grade Celsius.Autoritatile transmit, in acest context, recomandari ... citeste toata stirea