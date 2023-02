Frumos: Inca o ploiesteanca sarbatorita de municipalitate la un secol de viata! Dar SI MAI FRUMOS AR FI pentru dumneaei si pentru noi toti, sa facem din Ploiesti ceea ce merita (oare mai merita?)

"Cu o eleganta aparte si veselie in suflet, doamna Cojanu Elena i-a intampinat cu multa caldura pe reprezentantii primariei, bucurandu-se din toata inima de darurile pregatite de acestia. In semn de respect si pretuire, doamnei Cojanu Elena i-au fost oferite un frumos buchet de flori, un tort aniversar, Diploma de aur a Municipiului Ploiesti si un premiu in valoare de 2000 lei.Centenara sarbatorita astazi de municipalitatea ploiesteana s-a nascut si traieste la Ploiesti. Ii place sa fie mereu ... citeste toata stirea