Fundatia Comunitara Prahova, cu sustinerea partenerilor locali, lanseaza Fondul Stiintescu Prahova "hub-uri Educationale" - EDIEsIA 3.0 (2022). Granturi de 86.000 lei pentru proiecte in domeniul stiinta, tehnica, inginerie si matematica

Fundatia Comunitara Prahova, cu sustinerea partenerilor locali, ofera finantari nerambursabile pentru proiecte educationale care stimuleaza pasiunea pentru stiinte in randul copiilor si tinerilor.Fondul Stiintescu editia 03 este implementat in judetul Prahova de Fundatia Comunitara Prahova, in parteneriat cu Romanian-American Foundation si Federatia Fundatiilor Comunitare din Romania, finantat la nivel local de Colen Impex, Equilibrum Residence, Aquila, Britt Construct, RBC Gas, Ina Dent, ... citeste toata stirea