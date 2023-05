In aceasta dimineata, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Prahova pun in executare 7 mandate de perchezitii in comuna Dumbravesti si in municipiul Ploiesti, la domiciliile unor persoane banuite de savarsirea infractiunilor de furt calificat. Activitatile sunt desfasurate in cazul a doua cauze penale diferite.Astfel, politistii din cadrul Biroului de Combatere a Furturilor din Locuinte efectueaza 6 perchezitii domiciliare in comuna Dumbravesti la locuintele unor persoane ... citeste toata stirea