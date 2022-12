Ganduri (si statistici) printre randuri: Ziua Internationala a Drepturilor Omului

"Sa respingi drepturile fundamentale ale oamenilor e ca si cum ai nega, insasi, umanitatea!", a spus Nelson Mandela.10 Decembrie - Ziua Internationala a Drepturilor Omului.Dreptul la viata, la securitate, egalitate in fata legii, libertate de exprimare, accesul la informatii si tehnologie...cum credeti ca ar arata vietile noastre fara aceste drepturi? Suntem cu totii datori sa le protejam si sa ne protejam.Noi am jurat sa ne apararm tara si sa aparam aceste drepturi atat in interiorul ... citeste toata stirea