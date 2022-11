Garda de Mediu pe urmele unei basculante pline cu parbrize sparte

Ce frumoasa... este viata cand... te-apuca dimineata in control: AUTOCAMION surprins IN ZORII ZILEI DE COMISARII GARZII NATIONALE DE MEDIU incercand SA ABANDONEZE ILEGAL o basculanta plina cu... PARBRIZE SPARTEIn aceasta dimineata (08.11.2022), o echipa de comisari din cadrul Comisariatului General, impreuna cu Jandarmi din cadrul Gruparii Mobile de Jandarmi "Matei Basarab" din Ploiesti, au surprins in trafic in zona Strejnic din judetul Prahova, in imediata apropiere a drumului DN1A, un ... citeste toata stirea