Gartner anunta: Evolutia Metaverse va fi in etape; Aflati ce inseamna asta pentru strategia produselor de tehnologie

Metaverse va evolua in trei etape ce se suprapun, dar nu se va maturiza pana 2030. Cu toate acestea, liderii produselor de tehnologie trebuie sa ia in calcul oportunitatile inca de pe acum.Pe scurt:Metaverse va evolua in trei etape ce se vor suprapune: aparitia, dezvoltarea si maturizarea.Diversele schimbari in tehnologie, piata sau produse/ servicii vor caracteriza fiecare etapa.Liderii produselor de tehnologie nu trebuie sa astepte maturizarea Metaverse-ului pentru a actiona. Avantajul ... citeste toata stirea