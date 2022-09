Gest impresionant, absolut FIRESC al Filarmonicii ploiestene, in semn de respect fata de Regina Elisabeta a II-a

"Catre Ambasada Regatului Unit si Irlandei de Nord in RomaniaIn atentia Excelentei Sale, Domnul Ambasador Andrew James NobleFilarmonica "Paul Constantinescu" din Ploiesti doreste sa va transmita sincere condoleante in urma trecerii in eternitate a Majestatii Sale, Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Intreaga lume a ramas fara simbolul elegantei si al continuitatii, un adevarat reper moral.Majestatii Sale Elisabeta a II-a ii datoram recunostinta pentru eforturile depuse, alaturi de ... citeste toata stirea