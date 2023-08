INIEsIATIVA DE NOTA 10: Muzeul Judetean de Stiintele Naturii Prahova are marea bucurie sa va ofere o expozitie inedita de Lego: "AlexLand Giganti in Miniatura"Prin pasiunea, perseverenta si rabdarea lui Alexandru Enache, dar si cu sprijinul familiei sale, acesta a reusit sa adune o colectie impresionanta de peste 200 de mii de piese Lego, pe care le-a transpus in diverse machete si jucarii, reproduse la ... citeste toata stirea