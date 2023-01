Gradina Termala Iosia, un proiect de zeci de milioane de euro, care imbina arhitectura cu mediul, va straluci la Oradea. Inca o palma peste obrazul Ploiestilor!

PREMIERA: Oradea ar putea deveni primul oras din Romania care va dezvolta proiecte de tip Bauhaus, care imbina arhitectura si mediul."Cladirile si infrastructurile sunt responsabile pentru cel putin 40 % din totalul emisiilor de gaze cu efect de sera. Constructiile moderne se bazeaza in mare parte pe ciment si pe otel, care consuma cantitati uriase de energie in procesul de productie si chiar elibereaza CO2 in mod direct, prin reactii chimice", explica ministrul Fondurilor Europene, Marcel ... citeste toata stirea