Greseala ce ar putea lasa nepedepsita o banda de talhari care a terorizat Ploiestiul

Trei hoti din Prahova care au terorizat ploiestenii in perioada sarbatorilor de iarna din anul 2020 sunt la un pas sa ramana nepedepsiti din cauza unei greseli a instantei. Infractorii au fost condamnati initial la inchisoare cu executare, dar Curtea de Apel Ploiesti a anulat pedepsele si a trimis dosarul la rejudecare invocand "nerespectarea regulilor de baza ale procesului penal, in sensul ca la stabilirea pedepsei, tribunalul nu a aplicat corect legea".Cu alte cuvinte, instanta de fond, in ... citeste toata stirea