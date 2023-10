"Cezar Alexandru (5 ani) alaturi de surioara lui Medeea Maria (3 ani) :" tati, mi-a placut mult cand ai dirijat, muzica se aude mai frumos!"Am trait unul dintre cele mai frumoase momente de pana acum! In aceasta seara pe scena Ateneului roman, alaturi de membrii Orchestra Simfonica a Filarmonicii "Paul Constantinescu" Ploiesti.In inchiderea evenimentelor desfasurate la Bucuresti in cadrul Institutului Rotary International, am avut onoarea sa concertez alaturi de Orchestra Simfonica de la ... citeste toata stirea