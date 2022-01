Greva de avertisment astazi in unitatile de invatamant. Profesorii sunt nemultumiti de salarii. Ei vor sta in clase, dar nu vor tine ore. Elevii nu pot fi trimisi acasa

Profesorii din toata tara intra in greva de avertisment miercuri, 19 ianuarie, timp de doua ore. Dascalii sunt nemultumiti de "refuzul" guvernantilor de a le mari salariile.Este GREVA in toate scolile din Romania. Intre orele 11.00 si 13.00, profesorii din scolile din tara au anuntat greva generala. Cadrele didactice vor supraveghea elevii in clasa, insa nu vor preda.Profesorii vor inceta lucrul timp de 2 ore, intre orele 11-13, miercuri, 19 ianuarie, dar vor supraveghea elevii, potrivit unei ... citeste toata stirea