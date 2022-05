Grupuri intregi de turisti, imbracati ca pentru o plimbare in parc, au cerut ajutor cand s-au trezit blocati in zapada, in Bucegi: "Erau uzi pana la piele"

"Pe munte iarna nu s-a incheiat!" este avertismentul disperat al salvamontistilor din Busteni dupa ce in acest weekend zeci de turisti, imbracati in trening si incaltati cu pantofi din panza, au ramas blocati in zapada pe platoul Bucegilor. Printre drumetii care au avut nevoie de ajutorul salvatorilor s-au aflat inclusiv copii, dar si persoane in varsta, de peste 70 de ani.Oamenii au vrut sa ajunga la Crucea de pe Caraiman din Bucegi, crezand ca la cota 2000 este la fel de cald ca la poalele ... citeste toata stirea