Adrian Caciu, ministrul Finantelor- declaratii joi seara, in cadrul briefing-ului depresa de dupa sedinta de Guvern: " Astazi am aprobat cinci acte normative care creeaza cadrul pentru finantarea Romaniei in 2023, respectiv ordonanta de masuri fiscal-bugetare, valabila pentru 2023, Strategia fiscal-bugetara ... citeste toata stirea