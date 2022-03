Guvernul a stabilit numarul de bilete de tratament balnear pe care le poate asigura in anul 2022

Aproximativ 100.000 de bilete la tratament balnear vor fi asigurate in acest an prin Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), dupa ce Guvernul a aprobat, actul normativ privind bugetul alocat, precum si modul de acordare, distribuire si decontare a acestora.Suma totala prevazuta in Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2022 cu aceasta destinatie este de 200.000.000 lei si se estimeaza ca vor fi asigurate cel mult 101.000 bilete la tratament balnear, din care 60.420 vor fi ... citeste toata stirea