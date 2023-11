Pe langa extinderea zonelor in care se monteaza iluminat festiv, program inceput anul trecut, Municipalitatea va amplasa, in acest an, si 80 de brazi de Craciun din leduri in cartierele Brasovului.Primaria Brasov a inceput, deja, pregatirile pentru sarbatorile de iarna si montarea iluminatului festiv.Tema din acest an a iluminatului de sarbatori este ,,Clasic si elegant", prilej cu care ne propunem sa iluminam si alte cladiri emblematice pentru Brasov, sa ducem luminile de sarbatori si in ... citeste toata stirea