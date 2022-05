Imagini macabre dintr-un cimitir din Prahova. Groparii s-au filmat dansand alaturi de scheletul unei femei VIDEO

Doi barbati din comuna prahoveana Ciorani sunt cercetati penal pentru profanare de cadavre. Ei s-au filmat dansand pe manele alaturi de scheletul unei femei. Imaginile au fost postate pe o retea de socializare. Din primele informatii se pare ca cei doi barbati sunt groparii care se ingrijesc de cimitirul din comuna prahoveana Ciorani, iar filmarea de-a dreptul socanta ar fi fost realizata in cursul lunii februarie a acestui an, in cimitir.In imaginile facute pe marginea unui mormant se vede ... citeste toata stirea