In ceasul al XIII-lea, Strada Mihai Bravu a intrat in reparatii!

A dat Sfantul!!! Dupa ce in numeroase randuri noi, jurnalistii, dar si cetatenii am semnalat la unison problemele grave create de gropile din zona strazii Mihai Bravu din Ploiesti, Primaria anunta ca demareaza lucrari de reparatii in intreaga zona.Astfel, incepand de astazi, municipalitatea ploiesteana va executa lucrari de reparatii curente/intretinere a carosabilului strazii Mihai Bravu, pe tronsonul cuprins intre strada Apelor si Uztel S.A."Acestea vor fi derulate in cadrul Programului ... citeste toata stirea