In cel de-al 170-lea an de la nasterea lui Caragiale, in cel de-al 70-lea an al... filarmonicii, concert-spectacol D'ale Carnavalului pe scena ploiesteana!

MINUNATA VESTE! In 29 septembrie de la orele 19:00, Maestrul Tiberiu Oprea si Orchestra Simfonica ploiesteana va invita, alaturi de actorii Cristian si Gabriela Iacob, precum si de membrii Corului Filarmonicii "Paul Constantinescu" la o seara de neuitat.Trebuie stiut ca, dupa sucesul fulminant al primei rezprezentatii, la inceputul acestui an, incantatorul concert-spectacol D'ale Carnavalului ajunge pe scena ploiesteana pentru a celebra cel de-al 170-lea an de la nasterea inegalabilului Ion ... citeste toata stirea