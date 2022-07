In chiar mijlocul verii ninge ca de Craciun in Bucegi VIDEO

Turistii care vor sa ajunga in aceste zile la munte, in Bucegi, trebuie sa fie echipati cu haine de iarna, anunta salvamontistii din Busteni. Vremea este extrem de capricioasa la altitudini mai mari de 2000 de metri, iar la Varful Omu chiar a nins duminica seara.S-a racit brusc pe munte in acest sfarsit de saptamana, temperatura ajungand seara pana aproape de zero grade Celsius la altitudini mai mari de 2400 de metri, au precizat reprezentantii Salvamont Busteni. Duminica, 10 iulie, chiar a ... citeste toata stirea