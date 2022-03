In judetul Prahova, programarile pentru eliberarea pasapoartelor, au ajuns la sfarsitul lunii iunie 2022

Institutia Prefectului Judetului Prahova anunta ca in momentul de fata, programarile pentru eliberarea pasapoartelor, in judetul nostru au ajuns la sfarsitul lunii iunie 2022.Avand in vedere volumul tot mai crescut al cererilor pentru eliberarea pasapoartelor, Institutia Prefectului Judetul Prahova informeaza ca programul cu publicul al Serviciului Public Comunitar de Pasapoarte Prahova a fost prelungit, desfasurandu-se de luni pana vineri, in intervalul orar 8:00 - 20: ... citeste toata stirea