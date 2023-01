In luna decembrie 2022, ITM Prahova a aplicat amenzi in valoare de 283.000 lei

Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova a desfasurat, in luna decembrie 2022, 252 de actiuni de control in domeniul de competenta. In timpul controalelor au fost aplicate sanctiuni contraventionale constand in avertismente sau, in situatiile in care s-a constatat ca faptele au avut un grad de pericol social concret ridicat, cu amenzi contraventionale, valoarea totala a amenzilor contraventionale aplicate in luna decembrie 2022 fiind de 283.000 lei.In domeniul relatiilor de munca, s-au ... citeste toata stirea