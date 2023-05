In al XII-lea ceas... Primaria Municipiului Ploiesti a demarat astazi... mult-asteptata demolare a foisoarelor din lemn, amplasate in zona pietonala din vecinatatea Parcului Nichita Stanescu (Centrul Civic).SE IMPUNEA! Ruinele acelor constructii devenisera un pericol! Daca nu s-a mai dorit ca acolo sa se vanda CAREsI (sa nu cumva... sa ne umplem mintea cu "d-alea bune"), totul ajunsese aici intr-un hal fara hal, un peisaj dezolant, oribil... in miezul unui loc ce tine fix memoria creatorului ... citeste toata stirea