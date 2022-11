Inca o TRAGEDIE rutiera in Prahova. De data asta pe DN1, unde un sofer de 19 ani a pierit nevinovat

Abia se bucura ca are permis si... a sfarsit nevinovat intr-un accident stupid, in noaptea de duminica spre luni, pe DN1, in zona Banesti.I s-a intamplat unui tanar de 19 ani...Soferul care si-a pierdut viata in accident avea, intr-adevar, numai 19 ani. A murit nevinovat! Asa cum informeaza Politia, soferul in cauza se indrepta catre Ploiesti, asta-noapte, in jurul orei 00.30. Se pare ca ar fi lovit un animal si a tras pe dreapta, in zona Banesti, probabi sa vad exact ce s-a intimplat si ... citeste toata stirea