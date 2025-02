Inca un pas pentru realizarea accesului rutier complementar descarcare A3 Azuga- Busteni

Unul dintre cele mai importante proiecte rutiere pentru judet, menit sa reduca aglomeratia pe Valea Prahovei, a fost analizat in detaliu. Virgiliu Nanu, presedintele Consiliului Judetean Prahova a organizat o sedinta de lucru in care s-a analizat in detaliu atat centura Busteniului, cat si accesul rutier complementar de descarcare a viitoarei autostrazi in centura.Discutiile s-au concentrat pe avansarea documentatiei necesare pentru initierea Hotararii de Guvern privind exproprierile, un pas ... citește toată știrea