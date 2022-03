Incendiu de vegetatie apropierea unor vagoane incarcate cu benzina. Circulatia feroviara a fost oprita

Alerta in Prahova din cauza unui incendiu de vegetatie care se manifesta in imediata apropiere a liniei de cale ferata din gara Inotesti.Potrivit ISU Prahova, incendiu se manifesa pe langa calea ferata, in apropierea unei garnituri de tren incarcate cu benzina, iar pompierii intervin cu 2 autospeciale de stingere.Potrivit sursei citate, pe calea ferata respectiva sunt garate 20 vagoane incarcate cu benzina. Acestea nu se pot muta, nefiind cuplate la o locomotiva.Incendiul se manifesta pe o ... citeste toata stirea